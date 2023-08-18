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Haberler Yaşam Evde şeftali reçeli nasıl hazırlanır? İşte şeftali reçeli tarifi...

Evde şeftali reçeli nasıl hazırlanır? İşte şeftali reçeli tarifi...

Tam bir yaz reçeli kategorisine giren şeftali reçeli evde nasıl yapılır? Şeftali reçelinin kıvamını tutturmanın püf noktaları nelerdir? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz şeftali reçeli tarifi sizlerle...

HABER MERKEZİ

Mevsiminde taze sulu sulu olarak yetişen şeftalilerden şeftali reçeli tarifi hazırlamak isterseniz bu tarifi deneyebilirsiniz...

Evde şeftali reçeli nasıl hazırlanır? İşte şeftali reçeli tarifi...

MALZEMELER:

2 buçuk kilo sert şeftali

5 bardak toz şeker

3 çay kaşığı limon suyu

Evde şeftali reçeli nasıl hazırlanır? İşte şeftali reçeli tarifi...

YAPILIŞI:

Şeftalilerin her birini güzelce yıkayın ve ardından ikiye bölerek çekirdeklerini çıkarın. Yıkanan şeftalilerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Dilerseniz, soyduğunuz şeftalileri dilim olarak da doğrayabilirsiniz.

Şeftalilerin derin bir kaseye alın ve üzerine toz şeker döktükten sonra bir gece boyunca buzdolabında bekletin.

Ertesi gün suyunu salan şeftalileri reçel tenceresi içerisine aktarın. Kaynama noktasına ulaşana kadar yüksek ateşte arada bir karıştırarak pişirin.

Fokurdamaya başlayan şeftali reçelini kısık ateşte pişirmeye devam edin. Reçelin üzerinde biriken köpükleri sıyırmayı ihmal etmeyin. Reçelin taşmaması için kaynarken başından ayrılmayın.

Evde şeftali reçeli nasıl hazırlanır? İşte şeftali reçeli tarifi...

Şeftali reçeli kaynarken yüzeyinde çok fazla köpük birikmesini önlemek istiyorsanız, kaynama noktasına ulaştıktan sonra içerisine bir çay kaşığı kadar tereyağı ilave edebilirsiniz. Reçelinizin tadında bir değişiklik olmayacaktır.

Şeftali reçeliniz yarım saat boyunca kaynadıktan sonra jölemsi kıvamını almış olacaktır. Reçelinizin kıvamını test etmek istiyorsanız, buzdolabında bekletilen soğuk bir bardağa bir çay kaşığı reçelden akıtın. Ardından 2-3 dakika kadar buzdolabına koyun. Tabağı buzdolabından çıkarınca reçelin üzerine parmağınızla bastırın. Eğer reçel tabağa yayılmıyorsa, hazır demektir.

Evde şeftali reçeli nasıl hazırlanır? İşte şeftali reçeli tarifi...

Reçelinizi ocaktan almadan 5 dakika önce içerisine taze limon suyunu ilave edin. Reçeliniz beş dakika daha kaynadıktan sonra ocaktan alabilirsiniz.

Ocaktan aldığınız reçeli sıcaklığı ile kavanozun içerisine doldurabilirsiniz. Kavanozun üzerinde yarım parmak boşluk kalmasına dikkat edin ve çevresini bezle güzelce sildikten sonra yeni kavanoz kapağı ile ağzını kapatın.

Evde şeftali reçeli nasıl hazırlanır? İşte şeftali reçeli tarifi...

Kavanoza doldurulan reçeli 10 dakika kaynar suda bekletin. Bu yöntem sayesinde kavanozun kapağı tutar ve aylarca hava almadan muhafaza edilir.

Aileniz için hazırlamış olduğunuz ev yapımı şeftali reçelini serin, kuru ve karanlık bir ortamda kış boyunca muhafaza edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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