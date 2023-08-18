Evde şeftali reçeli nasıl hazırlanır? İşte şeftali reçeli tarifi...

YAPILIŞI:

Şeftalilerin her birini güzelce yıkayın ve ardından ikiye bölerek çekirdeklerini çıkarın. Yıkanan şeftalilerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Dilerseniz, soyduğunuz şeftalileri dilim olarak da doğrayabilirsiniz.

Şeftalilerin derin bir kaseye alın ve üzerine toz şeker döktükten sonra bir gece boyunca buzdolabında bekletin.

Ertesi gün suyunu salan şeftalileri reçel tenceresi içerisine aktarın. Kaynama noktasına ulaşana kadar yüksek ateşte arada bir karıştırarak pişirin.

Fokurdamaya başlayan şeftali reçelini kısık ateşte pişirmeye devam edin. Reçelin üzerinde biriken köpükleri sıyırmayı ihmal etmeyin. Reçelin taşmaması için kaynarken başından ayrılmayın.