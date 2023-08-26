Aspiratörünüzü yağ ve kirden arındırmak için bunları deneyin!

Mutfakta sıkça kullanılan aspiratörlerin temizliği çoğumuzu uğraştırıyor hatta canından bezdiriyor. Bazen yanlış yöntemler de temizleyebilir ve kire pasa neden olabilir. Bu yöntemlerle kir ve pasa dur diyebilirsiniz.
Mutfakta sıkça kullanılan aspiratörlerin temizliği çoğumuzu uğraştırıyor hatta canından bezdiriyor. Bazen yanlış yöntemler de temizleyebilir ve kire pasa neden olabilir. Bu yöntemlerle kir ve pasa dur diyebilirsiniz.
10 DAKİKADA YAĞ İÇİNDE KALAN ASPİRATÖRÜ TERTEMİZ YAPACAK YÖNTEMLER
En etkili yöntem bulaşık parlatıcısıdır. İz ve çizgi bırakmadan aspiratörü temizleyen bulaşık parlatıcısı yağı sadece 10 dakikada çözer. İçindeki tüm yağı atan bulaşık parlatıcısını aspiratöre dökün bulaşık süngeriyle temizleyin. 7 dakika bekleyip durulayın.
Yağları çıkarmada etkili olan bir diğer yöntem ise sodadır. Soda tozu yağları adeta kimyasal gibi çözer. Ancak soda tozuyla temizlemede tozu ıslatıp bulaşık süngeriyle silin. Aksi halde aspiratörü çizer.
Aspiratör filtrelerini çıkarın. Üzerine beyaz sirke dökün. Akabinde 5 dakika bekleyin. Beyaz sirkenin içinde bulaşık süngeriyle silin. Durulayıp yerine takın.
Karbonatta aspiratörü temizlemede kullanılan diğer doğal yöntemdir. Bir kova dolusu kaynar suyun içine 2 paket karbonat dökün. Akabinde aspiratör filtrelerini içine koyun. Bekleyin. Ovalayarak yağları çıkartın.
'KOLAYLA TEMİZLİK Mİ?'
Filtrenin üzerini tamamen kaplayacak şekilde kola dökün. Filtreyi tepsinin içinde 30 dakika bekletin. Ardından filtrenin üzerine bulaşık deterjanı dökün ve mutfak fırçası yardımıyla iyi bir şekilde her yerini ovalayın. Sonrasında soğuk suyla durulayıp kurumaya bırakın.