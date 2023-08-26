  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Aspiratörünüzü yağ ve kirden arındırmak için bunları deneyin!

Aspiratörünüzü yağ ve kirden arındırmak için bunları deneyin!

Mutfak içinde biriken yemek kokusunu önleyen ve nem oranını azaltan havalandırma işlevi gören aspiratör filtresi çabucak yağlanır. Bu yağlardan kurtulmak ise bilinenin aksine aslında çok kolaydır. Nasıl mı? İşte detayları haberimizde...

HABER MERKEZİ

Mutfakta sıkça kullanılan aspiratörlerin temizliği çoğumuzu uğraştırıyor hatta canından bezdiriyor. Bazen yanlış yöntemler de temizleyebilir ve kire pasa neden olabilir. Bu yöntemlerle kir ve pasa dur diyebilirsiniz.

Aspiratörünüzü yağ ve kirden arındırmak için bunları deneyin!

10 DAKİKADA YAĞ İÇİNDE KALAN ASPİRATÖRÜ TERTEMİZ YAPACAK YÖNTEMLER

En etkili yöntem bulaşık parlatıcısıdır. İz ve çizgi bırakmadan aspiratörü temizleyen bulaşık parlatıcısı yağı sadece 10 dakikada çözer. İçindeki tüm yağı atan bulaşık parlatıcısını aspiratöre dökün bulaşık süngeriyle temizleyin. 7 dakika bekleyip durulayın.

Aspiratörünüzü yağ ve kirden arındırmak için bunları deneyin!

Yağları çıkarmada etkili olan bir diğer yöntem ise sodadır. Soda tozu yağları adeta kimyasal gibi çözer. Ancak soda tozuyla temizlemede tozu ıslatıp bulaşık süngeriyle silin. Aksi halde aspiratörü çizer.

Aspiratörünüzü yağ ve kirden arındırmak için bunları deneyin!

Aspiratör filtrelerini çıkarın. Üzerine beyaz sirke dökün. Akabinde 5 dakika bekleyin. Beyaz sirkenin içinde bulaşık süngeriyle silin. Durulayıp yerine takın.

Aspiratörünüzü yağ ve kirden arındırmak için bunları deneyin!

Karbonatta aspiratörü temizlemede kullanılan diğer doğal yöntemdir. Bir kova dolusu kaynar suyun içine 2 paket karbonat dökün. Akabinde aspiratör filtrelerini içine koyun. Bekleyin. Ovalayarak yağları çıkartın.

Aspiratörünüzü yağ ve kirden arındırmak için bunları deneyin!

'KOLAYLA TEMİZLİK Mİ?'

Filtrenin üzerini tamamen kaplayacak şekilde kola dökün. Filtreyi tepsinin içinde 30 dakika bekletin. Ardından filtrenin üzerine bulaşık deterjanı dökün ve mutfak fırçası yardımıyla iyi bir şekilde her yerini ovalayın. Sonrasında soğuk suyla durulayıp kurumaya bırakın.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA