Acun Ilıcalı Survivor 2024’ün ilk iki yarışmacısını duyurdu

"Survivor" yarışması önümüzdeki sezonda 'All Star' olarak ekranlara gelecek. Yarışmacılar merak konusu oldu.
"Survivor" yarışması önümüzdeki sezonda 'All Star' olarak ekranlara gelecek. Yarışmacılar merak konusu oldu.
Acun Ilıcalı, dün sosyal medya hesabından Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısını duyurdu.
Nihat Altınkaya'nın fotoğrafını yayımlayan Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü televizyoncu bugün de Survivor'a katılacak ikinci ismi açıkladı. Ilıcalı, "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024'te.
Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" dedi.
ACUN ILICALI'YA VE YARIŞMACILARA MEYDAN OKUDU!
Acun Ilıcalı'nın paylaşımının ardından Nagihan Karadere'den meydan okuma geldi.
Ilıcalı'nın paylaşımını sosyal medya hesabından paylaşan Nagihan Karadere, "Öyleyse hazırlansın o kupa, söke söke almaya geliyorum" şeklinde konuştu.