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Haberler Yaşam Acun Ilıcalı Survivor 2024'ün ilk iki yarışmacısını duyurdu

Acun Ilıcalı Survivor 2024'ün ilk iki yarışmacısını duyurdu

Survivor 2024 için geri sayım başlarken, yarışmacılar da merak konusu oldu. Acun Ilıcalı, Survivor 2024'te yarışacak olan ilk iki ismi sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşım oldukça dikkat çekti. Peki Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor'un yeni sezon yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2024'e dair detaylar...

HABER MERKEZİ

"Survivor" yarışması önümüzdeki sezonda 'All Star' olarak ekranlara gelecek. Yarışmacılar merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı Survivor 2024’ün ilk iki yarışmacısını duyurdu

Acun Ilıcalı, dün sosyal medya hesabından Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısını duyurdu.

Acun Ilıcalı Survivor 2024’ün ilk iki yarışmacısını duyurdu

Nihat Altınkaya'nın fotoğrafını yayımlayan Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı Survivor 2024’ün ilk iki yarışmacısını duyurdu

Ünlü televizyoncu bugün de Survivor'a katılacak ikinci ismi açıkladı. Ilıcalı, "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024'te.

Acun Ilıcalı Survivor 2024’ün ilk iki yarışmacısını duyurdu

Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" dedi.

Acun Ilıcalı Survivor 2024’ün ilk iki yarışmacısını duyurdu

ACUN ILICALI'YA VE YARIŞMACILARA MEYDAN OKUDU!

Acun Ilıcalı'nın paylaşımının ardından Nagihan Karadere'den meydan okuma geldi.

Acun Ilıcalı Survivor 2024’ün ilk iki yarışmacısını duyurdu

Ilıcalı'nın paylaşımını sosyal medya hesabından paylaşan Nagihan Karadere, "Öyleyse hazırlansın o kupa, söke söke almaya geliyorum" şeklinde konuştu.

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