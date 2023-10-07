Kuruluş Osman’ın yeni karakterleri büyük ilgi gördü

Orhan Bey'in Holofira ile uyumu yoğun ilgi görürken, diziye 'Alaeddin Bey' rolüyle katılan Faruk Aran'ın annesi Bala Hatun'la olan rüya sahnesi sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Seyirciler; dizide Osman Bey ve ailesinin rakibi olan Germiyanoğulları'na hayat veren Mirza Bahattin Doğan, Emre Dinler ve Belgin Şimşek'in ise diziye çok yakıştığını belirten yorumlar yaptı.