Beydağ sonbaharda bir başka güzel

Sonbaharın muhteşem görsel şölenini Beydağ'da yaşamaya ne dersiniz? İzmir'in en gözde köşelerinden Beydağ'ı sonbaharda keşfedin. Zengin tarihi, doğal güzellikleri, yeşilden sarıya dönen ceviz ve kestane ağaçlarıyla kaplı dağları ve dillere destan baraj gölüyle Beydağ İzmir'in pek bilinmeyen cennet köşelerinden. İzmir kent merkezine yaklaşık 142 km uzaklıktaki sakin ilçe, bol oksijenli havası, yerel yemekleri, tarihi kalesi, ahşap evleri ve yerel pazarı ile beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak.

TARİH VE DOĞAYLA İÇ İÇE ŞEHİR

Beydağ'daki kaya mezarları, Pilav tepe, İntepe, Cintepe ve Beyler Tepesi tümülüsleri, bir zamanlar yörede Lidyalıların egemen olduğunu belgeliyor. Tümülüsler, Lidya krallarının ya da asil ve zengin Lidyalıların mezarları olarak yapılmıştır. Tüm bu kalıntılar eski çağlardan bu yana Beydağ'ın önemli bir yerleşim merkezi olduğunun kanıtıdır. Beydağ'ın tarihte bilinen ilk adı Palaipolistir. Palaipolis'i kuranlar ise Lidyalıların soyundan olan Kibyrahlardır. M.S. 4'üncü yüzyıla kadar, Yukarı Kilbiyanos (Küçük Menderes doğu bölgesi) Bizans İmparatorluğu'nun hudutları içinde kalmıştır. Paganizmin yasaklanmasından sonra Hıristiyanlık resmen bölgeye girmiş ve kiliseler yapılmıştır. Bu tarihlerde, Kilbiyanon ovasındaki: Palaiapolis (Balyambolu, Beydağ), Koloe (Keleş, Kiraz), Byrgion (Birgi). Hypaipa (Dabbey. Günlüce) Nikaia gibi kent ve kaleler Türklerin eline geçmiştir.

EVLİYA ÇELEBİ HAYRAN KALDI

BÖLGEDE başlayan Türk Egemenliği daha sonra Birgi merkez alınarak kurulan Aydınoğulları döneminde de devam etmiştir. Aydınoğulları Beyliği'nin I. Beyazıt'ın egemenliğini tanıması ile beylik merkezi Tire olarak belirlenmiştir. Bu tarihlerde Balyambolu (Beydağ) küçük bir kasaba olarak Tire'ye bağlanmıştır. Ekonomik bakımdan da Tire ile ilişkilidir. Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi, 1671 yılında bu güzel ilçeye gelerek, seyahatnamesinde Beydağ'dan övgü dolu sözler ile bahsetmişti.

KESTANE BAHÇELERİNE MUTLAKA UĞRAYIN

BEYDAĞ'IN yöresel ürünü olan kestanenin nasıl yetiştiğini merak ediyorsanız, ilçedeki kestane bahçelerini mutlaka ziyaret etmelisiniz. Bahçeleri gezebilir hatta dalından taze kestaneleri toplayabilirsiniz. Bu bölgeye yakın yerlerde aynı zamanda dükkanlar ve Ege lezzetlerini tadabileceğiniz lokantalar da bulunmaktadır. Dönmeden önce bu lokantalarda yemek yiyebilir, dükkanlardan ise hediyelik kavanozlardaki incir ve kestane reçellerinden satın alabilirsiniz.

SAKLI CENNET

YEŞİLİN ve sarının bin bir tonunu barındıran ilçede, göl manzaralı belediye ait Kır lokantası ve kahvesi Beydağ'ın merkezine gelmeden görülebilecek güzel dış mekanlardan. Beydağ kalesi ve kaya mezarları Beyköy kahveleri ve şelalesi adeta saklı cennet niteliğinde. Kent içinde eski güzelliğini koruyan tek katlı ahşap evler büyüleyici. Ceviz ve kestane ağaçlarıyla bezeli köyler samimi insanlarıyla bütünleşmiş.

AĞAÇLARIN ALTINDA KAMP DENEYİMİ

İZMİR'E yaklaşık 142 km uzaklıktaki Beydağ 12 bin nüfusuyla Küçükmenderes havzasının bereketli toprakları üzerinde kurulmuştur. Aydın ve Nazilli'ye de oldukça yakındır. Özel otomobilinizle İzmir'den yaklaşık 1 buçuk 2 saat yolcuktan sonra ilçeye ulaşabilirisiniz. Sık aralıklarla minibüs seferleri mevcut. Konaklama sınırlı olsa da ceviz ağaçları ile kaplı yaylalarında kamp seçeneği göz ardı edilmemeli. Yöresel keşkek, pide ve köfte vazgeçilmez tatlardan.