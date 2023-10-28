AK Partili gençlerden ses getiren eylem

AK Parti Gençlik Kolları, Türkiye'nin dört bir yanındaki Starbucks şubelerinin içerisinde Filistin atkısıyla yarım saat boyunca oturarak "yer kapatma eylemi" gerçekleştirdi. Filistin'de yaşanan soykırıma ve Starbucks'ın İsrail'e verdiği desteğe tepki olarak AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30 bini aşkın genç, 81 ildeki şubelerde misafir oturma alanlarında "Say Stop" mottosuyla, Filistin atkılarıyla eylem yaptı.

"EYLEMLERİMİZ DEVAM EDECEK"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, bombalarının hedefine çocukları, kadınları, hastaneleri ve tüm sivilleri koyan işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının onurlu özgürlük mücadelesini destekleyeceklerini belirterek, bu eylemlerinin sessiz bir protesto olarak tüm dünyaya verdikleri bir mesaj olduğunu söyledi. İnan, "AK Gençlik, tüm Türkiye'de en güçlü ve en organize gençlik teşkilatı olduğunu bu büyük eylemle birlikte gösterdi. Bu gücümüz her zaman barışçıl amaçlarla, ülkemizin birliği ve bütünlüğü adına kullanılacak. AK Gençlik ailesi, İsrail'in vahşet boyutunda saldırılarını sürdürdüğü bu günlerde gerek İsrail'e gerekse tüm destekçilerine 'Say Stop' demek üzere eylemlerine devam edecek" dedi.

DÜNYAYA 'SAY STOP' DEDİLER

İNAN, sosyal medya hesabından eyleme ilişkin bilgilendirmede de bulundu. İnan, paylaşımında, "AK GENÇLİK olarak 81 il ve tüm ilçelerdeki Starbucks şubelerinin içerisinde Filistin atkılarıyla yarım saat boyunca oturarak 'yer kapatma eylemi 'gerçekleştiriyoruz. Bu eylemimiz, soykırıma uğrayan Filistin halkına destek vermek ve soykırımı gerçekleştiren savaş suçlusu İsrail'e ve destekçilerine 'dur' demek içindir. Bu barışçıl eylemimizin amacı çocukları, kadınları ve hastaneleri hedefleyen bombalara karşı durmaktır. AK Gençlik olarak tüm dünyaya Say Stop diyoruz" ifadelerini kullandı.