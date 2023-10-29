Turkuvaz Medya Grubu’ndan Cumhuriyet sergisi: 100 yılı özetleyen 155 fotoğraf!

Turkuvaz Medya Grubu'nun cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak düzenlediği 'Yüzyıllık Hayaller' adlı sergi önceki gün Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergi açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Valisi Davut Gül ve Turkuvaz Medya yöneticileriyle, yazarları katıldı.

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik protokol konuşmalarıyla devam etti. Bakan Ersoy yaptığı konuşmada Turkuvaz Medya'yı tebrik ederken, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanı olmaktan onur duyduğunu dile getirdi. Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"DURMAYACAĞIZ, YORULMAYACAĞIZ, BAHANE BULMAYACAĞIZ"

"Bu onuru hakkıyla yaşamak için ben ve ekibim ülke geleceğine imza atacak birçok projeyi hayata geçirdik. AKM, CSO yeni binası, Kız Kulesi'nin restorasyonu, Rami Kütüphanesi, Atlas Sineması, Sümela Manastırı gibi birçok eseri yeniledik. Yurt dışındaki eserlerin bu topraklara getirilmesini sağladık. Kültür sanatı ülkenin dört bir yanına yaydık.

Daha yapılacak çok projemiz var. Durmayacağız, yorulmayacağız, bahane bulmayacağız. Ecdadımıza, bu toprakları bize emanet edenlere layık olmaya çalışacağız. Gururla ve coşkuyla ülkemizin 100'üncü yılını kutluyorum. Türkiye'mizi parlak bir geleceğin beklediğine inancım tamdır. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatan için şehit olmuş tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle anıyorum...

Ruhları şad mekanları cennet olsun... Çok yaşa Türkiyem!" Sergi açılışına kendi alanında ünlü ve başarılı isimler de konuşmacı olarak katıldı. Örneğin Türk sporunun önemli isimlerinden Teknik Direktör Mustafa Denizli, Levent Tüzemen ile Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, başarılı işadamı Süleyman Orakçıoğlu ile, A Para'da program yapan Doç Dr. Mehmet Şakiroğlu ile Doç. Dr. Şebnem Özdemir sohbet etti. Etkinlikte ünlü terzi Levon Kordonciyan da Kardeşlerim dizisi oyuncusu Fadik Sevin Atasoy ile sohbet gerçekleştirerek organizasyona renk kattı.

'VİCDAN LUGATINDA KARŞILIĞI OLAN TEK ÜLKE, TÜRKİYE!'

Kardeşlerım dizisinin 4'üncü sezonuna girdiğini ve 80'den fazla ülkeye satıldığını söyleyen Fadik Sevin Atasoy, Yurt dışında büyük ilgi gördüğünü anlattı. "15 yıl Amerika'da yaşadım. Kardeşlerim dizisi için Türkiye'ye döndüm. 4 senedir ekranlardayız. 80'den fazla ülkeye satıldık. Dizimiz İspanya'da çok büyük reyting alıyor. İspanyolca dublajlı halimi izliyorum. Şengül diye konuşuyordu herkes. İnanılmaz bir hayranlık duyuyorlar.

'Neden izliyorsunuz' dedim. 'Biz gibisiniz' dediler. 'Gerçek mekanda çekiyorsunuz bizi stüdyoyla kandırmıyorsunuz' dediler. Ne kadar özgün olursan o kadar evrensel oluyorsun" diyen Atasoy, usta çırak ilişkisinin önemine dikkat çekerken, en büyük hayalinin içeriğinde, anlatımında, duruşunda Anadolu geleneğinin yaşatıldığı bir Türkiye olduğunu vurguladı. Atasoy, "İkinci yüzyılda kabına sığmayan bir Türkiye hayal ediyorum. Dünyadan yana ümitsiz olsam da ülkemden yana ümitliyim. Barıştan yana bir ülke olduğumuz için örnek olmaya devam edeceğiz. Vicdan lugatının karşılığı olan tek ülkeyiz. Fikri hür vicdanı hür bir ülke olarak cumhuriyetimizi yarınlara taşımaya devam edeceğiz" dedi.

'KENDİ MARKALARIMIZI EVRENSELLEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR'

Büyük dedesinin Atatürk tarafından frak ve redingot eğitimi alması için 6 yıl yurt dışına gönderildiğini anlatan Levon Kordonciyan, "Dedem yurda geldiği zaman bu dalda ustalar yetiştirdi. Onun yolunda ilerlemekten büyük gurur duyuyorum. Benden sonra bayrağı kızım devralacak" dedi.

Kordonciyan, "Bana terzi denilmesinden onur duyarım. Çağı yakalamak çok önemli. Ben teknolojiye girmeseydim kepenk kapatırdım. Bugün 7 bin parça smokin var mağazamda. Müzemizde 72 model smokin sergileniyor. Andre Rieu bizim belgeselimizi çekti. Obama'ya Türk kumaşlarından smokin giydirdim. Bunlar önemli başarılar. Başka şubesi olmayan markaların çoğalmasını bekliyorum... Kendi markalarımızı evrenselleştirmemizi diliyorum" diye konuştu. Kordonciyan, "Bana terzi denilmesinden onur duyarım. Çağı yakalamak çok önemli. Ben teknolojiye girmeseydim kepenk kapatırdım. Bugün 7 bin parça smokin var mağazamda.

Müzemizde 72 model smokin sergileniyor. Andre Rieu bizim belgeselimizi çekti. Obama'ya Türk kumaşlarından smokin giydirdim. Bunlar önemli başarılar. Başka şubesi olmayan markaların çoğalmasını bekliyorum... Kendi markalarımızı evrenselleştirmemizi diliyorum" diye konuştu.