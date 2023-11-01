Bahçeli: Filistin’in güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Türk milletinin Filistin cephesinde kan döktüğünü hatırlatan Bahçeli, "Türk esirlerin çoğu; ağır çalışma şartları, alışık olmadıkları tropik iklim ve salgın hastalıklar nedeniyle şehit oldu. Myanmar'da 5 bine yakın şehit mezarımızın varlığı hepimizin yüreğini titreten bir hakikattir. Dünya genelinde 34 ülkede 80'e yakın Türk şehitliği vardır ve hepsi milli namusa emanettir. Biz Filistin'e bakınca çekilen ızdırapları hatırlıyoruz. Biz Filistin'e bakınca milletin gözyaşlarını görüyoruz. Tarihimizin vuran nabzı, eğer dinlemesini bilirsek Filistin'de de atmaktadır. İsrail'in şiddet ve vahşet temelli operasyonları durmazsa Gazze yutulacaktır. Vadedilmiş toprakların hedefinde Türk vatanı da vardır. Bu kapsamda Filistin'in güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Biz güvenlik haklarımızdan, din kardeşlerimizin inanç ve insan haklarından taviz veremeyiz, vermeyeceğiz" dedi.

Bahçeli'nin konuşması esnasında Celal Adan, duygusal anlar yaşadı. Adan'ın destek cümlelerinin ardından gözyaşlarını tutamadığı anlar objektiflere yansıdı.

MENFUR EMELLER

TBMM'NİN, bölücülüğün ve terörsevicilerin meydan okuma yeri, propaganda mecrası olmadığını söyleyen Bahçeli, "Menfur ve menhus emel sahiplerini uyarıyorum; Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları ve coğrafi bütünlüğü içinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur. Var diyen alçakların doğrudan karşılarında bulacağı kudret, büyük Türk milletidir ve onun sevdalısı olan Milliyetçi Hareket Partisi'dir" diye konuştu.

"CELAL ADAN'IN SÖZLERİ BİZİM DE SÖZÜMÜZDÜR"

HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının ardından sarf ettiği sözler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan MHP'li Meclis Başkan Vekili Celal Adan'a sahip çıkan Bahçeli, "Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkan Vekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Celal Adan'ın isabetli sözleri, aynısıyla bizim de sözümüzdür. Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir; saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür. Meclis kürsüsüne gelip arkasına aldığı birtakım zırvalarla bize cesaret temsili olanlar akıllarını başına alsın. Akıllarını alırım onların. Milliyetçi Hareket Partisi'nin her mensubu doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek cesaret ve ahlaki tutarlılıktadır" ifadelerini kullandı.