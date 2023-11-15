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Haberler Yaşam 11 gündür ulaşılamıyor! İzmir'de esrarengiz bir şekilde kayboldu, ailesi Müge Anlı'da arıyor

11 gündür ulaşılamıyor! İzmir'de esrarengiz bir şekilde kayboldu, ailesi Müge Anlı'da arıyor

İzmir'de esrarengiz bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki iki çocuk annesi Tuğçe Kantık'ın ailesi kızlarını bulmak ve ona seslerini duyurmak için ekranların reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Tuğçe Kantık'ın eşi Harun Kantık, eşinin 11 gündür kayıp olduğunu ve psikolojik sorunları olduğunu dile getirdi.

HABER MERKEZİ

İzmir'de 11 gündür kayıp olan Tuğçe Kantık'ın ailesi, bugün Atv'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katıldı. Evli ve 2 çocuk annesi olan Kantık'tan haber alamadıkları için, Müge Anlı'ya başvuran Tuğçe Kantık'ı evlatlık alan annesi ve eşi her yerde aranan Kantık'ın bulunmasını istedi.

11 gündür ulaşılamıyor! İzmir’de esrarengiz bir şekilde kayboldu, ailesi Müge Anlı’da arıyor

32 yaşındaki kadının, bir süredir internetteki sohbet odalarında sohbet ettiğini söyleyen eşi, Tuğçe Kantık'ın psikolojik tedavi gördüğünü ifade etti. Kantık'ın eşi ile teyzesi yani onu büyüten annesi gözyaşlarına hakim olamadı.

"SAĞ OLDUĞUNU BİLELİM"

Muratbey Mahallesi'ndeki evinden 5 Kasım günü 09.15'te küçük bir el çantası ile çıkan evinde parasono, kredi kartlarını ve kimliğini bırakan Tuğçe Kantık, 4 yıllık evliydi. Eşinin evde kendisinin uyuduğu sırada çıktığını belirten Harun Kantık, "Eşim son zamanlarda sosyal medyada odalara katılıyordu. Başka da bir şeyini görmedim. Psikolojik sorunları vardı. Çok da sıkmak istemiyordum" dedi.

11 gündür ulaşılamıyor! İzmir’de esrarengiz bir şekilde kayboldu, ailesi Müge Anlı’da arıyor

Kızının sağlık durumundan endişe ettiğini ifade eden anne Necmiye Mert, "Eşimin çocuğu olmuyordu. Tuğçe'yi ablamdan evlatlık aldık. Kendi evladımız gibi gördük. Bizim için çok kıymetliydi." Dedi. Eşine seslenen Harun Kantık, "Ne olursun bize ulaş. Sağ olduğunu bilelim" ifadelerini kullandı.

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