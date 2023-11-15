11 gündür ulaşılamıyor! İzmir’de esrarengiz bir şekilde kayboldu, ailesi Müge Anlı’da arıyor

32 yaşındaki kadının, bir süredir internetteki sohbet odalarında sohbet ettiğini söyleyen eşi, Tuğçe Kantık'ın psikolojik tedavi gördüğünü ifade etti. Kantık'ın eşi ile teyzesi yani onu büyüten annesi gözyaşlarına hakim olamadı.

"SAĞ OLDUĞUNU BİLELİM"

Muratbey Mahallesi'ndeki evinden 5 Kasım günü 09.15'te küçük bir el çantası ile çıkan evinde parasono, kredi kartlarını ve kimliğini bırakan Tuğçe Kantık, 4 yıllık evliydi. Eşinin evde kendisinin uyuduğu sırada çıktığını belirten Harun Kantık, "Eşim son zamanlarda sosyal medyada odalara katılıyordu. Başka da bir şeyini görmedim. Psikolojik sorunları vardı. Çok da sıkmak istemiyordum" dedi.