Çöp kovasındaki kötü kokudan bu yöntemlerle kurtulun

Pratik olması açısından tezgahlarımızın üzerine kapaklı çöp kovaları koyarız ya da tezgahın altındaki dolabın içine yerleştiririz. Ancak çöplüklerin ne kapalı olması ne de dolap içinde olması, ortama kötü koku yayılmasını engellemeye yetmez. Ancak mutfaktaki kötü kokuların gizli kahramanını etkisiz hale getirmek sandığınızdan daha kolay!

Uzun vakit ve emek harcayarak yaptığımız temizliğin kalıcı olmasını isteriz. O zaman çöp atma alışkanlığımızı düzelterek çöp kokusu kabusuna hemen son verelim.

Çöp kovasını açık alana koyalım: Çöp kovasını, balkon gibi hava alan bir alana yerleştirmeniz doğru olur.

Evsel atıklarımızı ayıralım: Kağıt, karton, pamuk, mendil gibi evsel atıklar ile mutfağa ait olan yiyecek atıkların çöplerini ayırmalısınız.

Çöplerimizi sulu bırakmayalım: Çay çöpü veya soyduğunuz meyve, sebze ve yiyeceklerin çöpünü süzgeç içine koyarsanız, fazla suyu süzülecektir.



Çöp poşeti kullanalım: Pazar poşetleri ince ve delik olabilir. Sızıntı yapan ve hava alan bu poşetler yerine çöp poşeti kullanmanız daha faydalı olacaktır,



Çöpleri sık periyotlarda değiştirelim: Çöplerin birikmesini beklemeyin. Haftada 1-2 kez çöplerinizi evinizden uzaklaştırmalısınız.