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Haberler Yaşam Çöp kovasındaki kötü kokudan bu yöntemlerle kurtulun

Çöp kovasındaki kötü kokudan bu yöntemlerle kurtulun

Mutfaklarımızda olmazsa olmazlarımızdan olan çöp kovalarının ortama kötü koku yaymasını engellemek için belli pratik yöntemler bulunmakta. Peki çöp kutusundaki kötü kokunun giderilmesi için neler yapılabilir? İşte o yöntemler...

HABER MERKEZİ

Temizlik ve hijyen, sağlıklı yaşamak için hepimizin büyük önem verdiği bir konudur. En özel yaşam alanımız olan evlerimizde steril bir ortam yaratmak ve mis gibi kokmasını sağlamak adına, çeşitli temizlik ürünleri kullanırız. Yatak odası, salon, oturma odası, çocuk odası, banyo derken sıra mutfağa geldiğinde; her yerini titizlikle dezenfekte etmemize rağmen, kısa bir süre sonra burnumuza oldukça sinir bozucu ve ağır bir çöp kokusu gelebilir.

Çöp kovasındaki kötü kokudan bu yöntemlerle kurtulun

Pratik olması açısından tezgahlarımızın üzerine kapaklı çöp kovaları koyarız ya da tezgahın altındaki dolabın içine yerleştiririz. Ancak çöplüklerin ne kapalı olması ne de dolap içinde olması, ortama kötü koku yayılmasını engellemeye yetmez. Ancak mutfaktaki kötü kokuların gizli kahramanını etkisiz hale getirmek sandığınızdan daha kolay!

Uzun vakit ve emek harcayarak yaptığımız temizliğin kalıcı olmasını isteriz. O zaman çöp atma alışkanlığımızı düzelterek çöp kokusu kabusuna hemen son verelim.

Çöp kovasını açık alana koyalım: Çöp kovasını, balkon gibi hava alan bir alana yerleştirmeniz doğru olur.
Evsel atıklarımızı ayıralım: Kağıt, karton, pamuk, mendil gibi evsel atıklar ile mutfağa ait olan yiyecek atıkların çöplerini ayırmalısınız.

Çöplerimizi sulu bırakmayalım: Çay çöpü veya soyduğunuz meyve, sebze ve yiyeceklerin çöpünü süzgeç içine koyarsanız, fazla suyu süzülecektir.

Çöp poşeti kullanalım: Pazar poşetleri ince ve delik olabilir. Sızıntı yapan ve hava alan bu poşetler yerine çöp poşeti kullanmanız daha faydalı olacaktır,

Çöpleri sık periyotlarda değiştirelim: Çöplerin birikmesini beklemeyin. Haftada 1-2 kez çöplerinizi evinizden uzaklaştırmalısınız.

Çöp kovasındaki kötü kokudan bu yöntemlerle kurtulun

KÖTÜ KOKULARI GİDEREN EN ETKİLİ YÖNTEMLER

Karbonat: İyice temizlediğiniz çöp kovasının tabanına 1 paket kabartma tozunu ya da 1 yemek kaşığı yemek sodasını serpiştirin. Kısa sürede çirkin kokuların emilerek hapsolduğunu göreceksiniz.

Sirke: Üzüm ya da elma sirkesi kullanarak 2 su bardağı suya 1 çay bardağı sirke ilave ederek yıkarsanız çöp kovasındaki mikroplar yok olacak ve kötü kokudan eser kalmayacak.

Çamaşır suyu: Bir çoğumuzun çöp kokusu giderme yöntemi olarak ilk tercihi, kimyasal içerikli olmasına karşın kloraktır. Az miktarda çamaşır suyunu sulandırarak dikkatli bir şekilde uygulamanız yeterli olacaktır.

Bitkisel Yağlar: Lavanta, melisa, menekşe, limon, portakal, okaliptüs, nane gibi yağlar evinize ferahlık ve hoş kokular verir. Kötü kokuları çekip yok eden bu doğal yöntem ile bir pamuk parçasına istediğiniz kokudan bir kaç damla damlatarak, çöp kovasının tabanına yerleştirmeniz yetecektir.

Mis gibi kokan temizliğin keyfini çıkarın!

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