Gazzeli hastaların 26’sına kanser teşhisi konuldu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye getirilen 27 Gazzeli hastanın durumuna ilişkin bilgi verdi. Gazzeli hastaların tetkik ve tedavi süreçlerinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ettiğini hatırlatan Koca, "Bu süreçler, alanlarında uzman doktorlarımız tarafından yürütülmekte. İki hastamız, diğer bazı hastalıkları da göz önünde bulundurularak, yoğun bakım ünitesinde yakın takip altında tutulmakta" dedi. Koca, "Hastaların 26'sına kanser teşhisi kondu. Aralarında 12 kadın ve 18 yaşından küçük 2 kişi var. 18 yaşından küçük hastalardan birinde yumuşak doku kanseri, diğerinde ise genetik bir kan hastalığı tespit edildi. Erişkin hastalarımızın 8'inde meme kanseri, 4'ünde ileri evre akciğer kanseri, 3'ünde yumuşak doku kanseri, 2'sinde kalın bağırsak kanseri, 1'inde safra yolları, mesane, böbrek, mide, lenf, lösemi, cilt kanseri ve beyin kanseri tanısı mevcut" ifadesini kullandı.