Hizmetleri ile konuşmak

Birecik Barajı yapılınca Fırat'ın suları altında kalan Eski Halfeti ziyareti sonrası, akşam saatlerinde girdiğimiz Şanlıurfa'da, Turkuvaz ekibinin ilk dikkatini çeken husus şehrin ışıl ��şıl hali oldu.

Günümüzün Evliya Çelebisi de diyebileceğimiz, mesleğimizin duayeni Yavuz Donat'ın, 'Başkan konuşmayı çok sevmez, hizmetleri ile konuşur' derken neyi kastettiğini, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü dinlerken anladık.

BÜYÜKŞEHİR HER YERDE

'Büyükşehir Her Yerde' düsturu ile çalışan Başkan Beyazgül'ün anlattıkları, Şanlıurfa'nın üç merkez ilçesi Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü'de her ne hizmet yapılıyorsa, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir'de de aynılarının yapıldığını gösteriyor. Kent parkları, gençlik merkezleri, kütüphaneler, spor tesisleri, yüzme havuzları, toplum merkezleri, kadın destek merkezleri, semt pazarları, mezbahaneler, itfaiye istasyonları... Bunlardan bazıları...

URFA'YA MİLLET BAHÇESİ

Şehri daha da güzelleştirmeye kararlı olan Beyazgül, yıktırdığı eski belediye binasının yerini Belediye Parkı yapmış.

Urfa Kalesi'nin güneyinde kamulaştırdığı 300 yapının yerinde de Millet Bahçesi başlatmış. Düzensiz yapılaşmayla mücadele ve yolları rahatlatmak için başlatılan kamulaştırmalarla güzelleşen Şanlıurfa'nın, gittikçe daha güzel olacağını vurgulamak gerek.