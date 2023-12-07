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Haberler Yaşam Interpol arıyordu ‘kafes’e yakalandı

Interpol arıyordu ‘kafes’e yakalandı

HABER MERKEZİ
Interpol arıyordu ‘kafes’e yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, INTERPOL kırmızı bülteniyle aranan organize suç örgütünün elebaşı olan Shaun Monaghan'ın Fatih'te yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İngiltere tarafından, INTERPOL Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 'Silahlı Organize Suç Örgütünün' Elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul'da yapılan Kafes -16 operasyonuyla yakalandı" ifadeleri yer aldı.

Bakan Yerlikaya, "INTERPOL tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Shaun Monaghan'ın İstanbul Fatih'te yaşadığı tespit edilmiş ve yakalanmıştır. Shaun Monaghan'ın elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere'de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı, yasadışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği, Örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

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