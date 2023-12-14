İsrail soykırıma devam ediyor! Cenin’de 3 ev bombalandı 7 Filistinli öldürüldü

İSRAİL güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını, şehrin büyük kısmını kapsayacak şekilde genişleterek sürdürüyor. Girişleri askeri araçlar ve buldozerlerle kapatarak bölgeyi tamamen kuşatan İsrail güçleri, kentteki yüksek binaların çatısına keskin nişancılar konuşlandırdı.

HAN YUNUS'TA 20 KİŞİ ÖLDÜ

GÖRGÜ tanıkları, İsrail güçlerinin kentte, Filistinlilere ait 3 evi bombaladığını, saldırıda 7 Filistinlinin öldüğünü ve yaralananların olduğunu belirtti. Bölgeden zaman zaman patlama ve çatışma seslerinin gelmeye devam ettiğini aktaran tanıklar, İsrail'e ait dozerlerin Cenin Mülteci Kampı'nda altyapıyı tahrip ettiğini ve vatandaşların mülklerine zarar verdiğini ifade etti.

ÖTE yandan İsrail'in Han Yunus'un güneyi, batısı ve mülteci kampı dahil çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediği belirtildi. Saldırılarda Han Yunus'ta Mikdad, En-Neccar ve El-Amudi ailelerinden 20 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, ölenler arasında çocukların da bulunduğu kaydedildi. Gazze Şeridi'nin Deyr el-Beleh bölgesinde de İsrail saldırıları sonucu Fetair ailesinden 2 çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı.