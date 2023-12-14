Simpsonlar’ın 2024 kehaneti tüyler ürpertti! İşte tüm dünyayı ilgilendiren o olay...

The Simpson dizisinde yer alan bölümler günümüzde bir bir ortaya çıkıyor. Birçok sahnenin yaşanmasını ardından dizinin yeni kehaneti ortaya çıktı. İşte 2024 yılında yaşanması beklenen olaylar...
The Simpson dizisinde yer alan bölümler günümüzde bir bir ortaya çıkıyor. Birçok sahnenin yaşanmasını ardından dizinin yeni kehaneti ortaya çıktı. İşte 2024 yılında yaşanması beklenen olaylar...
THE SİMPSON KEHANETLERİ
Özellikle son zamanlarda artan aşırı sıcaklar sebebiyle The Simpson'sun 2024 kehanetleri arasında aşırı sıcaklardan eve kapanmaların yaşanabileceği iddia ediliyor. İşte Simpson 2024 kehanetleri
Enflasyon krizi, ABD ile Çin arasında nükleer çatışma, Trump 2024 seçimlerinde ABD başkanı seçilecek. Simpsons'a göre de Trump'tan sonra Amerika'nın başkanı bir kadın olacak.
THE SİMPSONS DİZİSİ
"The Simpsons," Springfield adlı kurgusal bir şehirde yaşayan Simpson ailesi etrafında döner. Aile üyeleri Homer Simpson (baba), Marge Simpson (anne), Bart Simpson (erkek çocuk), Lisa Simpson (kız çocuk) ve Maggie Simpson (bebek) şeklindedir.
Dizi, toplumun farklı yönlerini, pop kültürünü, politikayı ve daha birçok konuyu hiciv ve mizah ile ele alır. "The Simpsons," uzun ömürlü bir dizi olarak tanınır ve 2022 yılında hala yayınlanmaya devam etmektedir. Dizi, toplamda çok sayıda bölüm ve televizyon ödülü kazandı ve geniş bir hayran kitlesi tarafından sevilen bir klasik haline geldi.
Dizi, aile yaşamını ve toplumsal konuları esprili bir şekilde ele alırken, birçok karakteri ve yerel dünyayı da zenginleştirir. Dizi, kara mizah, ironi ve taşlama türlerini kullanarak popüler kültüre ve güncel olaylara eleştirel bir bakış sunar. "The Simpsons," televizyonun en ikonik ve etkili animasyon serilerinden biri olarak kabul edilir.
THE SİMPSONS GERÇEKLEŞEN KEHANETLERİ
The Simpsons," uzun bir süre boyunca bazı olayları ve gelişmeleri öngördüğüne dair iddialarla ünlüdür. Bu iddiaların birçoğu tesadüfi benzerliklerden kaynaklanıyor olabilir, ancak bazıları oldukça çarpıcı görünmektedir. İşte bazı "The Simpsons" bölümlerinde yer alan kehanetlere örnekler:
1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.
Nobel Ödülü Kehaneti: "The Simpsons," 2010 yılında işlenen bir bölümde, ünlü fizikçi Bengt Holmström'ün Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazandığını öngördü. Birkaç yıl sonra, Bengt Holmström gerçekten de Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazandı.
AKILLI SAATLERİ 29 YIL ÖNCE BİLDİLER
1995 yılında yayınlanan 6. sezon 5. bölümde ise akıllı saat görülüyor. İlk akıllı saat üretildiğinde 2013 yılında olduğumuzu düşünürsek, Simpsons bu teknolojiyi 18 yıl öncesinden tahmin edebilmiş...
The Simpsons'ta yeni bir sahne tüm gözleri üzerine çekti. 35. sezonda yaşananlar gündem oldu.Bay Burns "Twitter hediye kartı mı?" diye soran Persephone'a "Hayır, sana Twitter'ı aldım, tüm şirketi!" diye yanıt veriyor. Burns'ün "Fiyatı kelepirdi, önceki sahibi kendi kendine giden Mars roketi uluslararası uzay istasyonuna çarptıktan sonra satmak zorunda kaldı." demesi ise can alıcı nokta oldu. Yani uzayda büyük bir kaza olacak. Dizinin izleyenleri şirketin eski sahibinin Elon Musk olduğundan olduğuna dikkat çekiyor.
KAPANMA GERİ Mİ GELİYOR?
Dizinin bir bölümünde, insanlar aşırı sıcaklardan dolayı evlerinden dışarı çıkamazken, bazı sahneler ise bugünün gerçekliğiyle çarpıcı bir benzerlik taşıyor. Dizinin öngördüğü sıcaklık felaketinin insanları tehdit ettiğini belirtiyor. Dizinin bir bölümde 2024 yılında sıcaklık pandemisi adı verilen bir döneme girilebileceği tüm dünyayı küresel bir iklim krizinin beklediğine değinildi. Hatta o dizide sıcaklardan kaynaklı olarak eve kapanmaların başlayacağı iddia edildi. Sonrasında kasabada yaşanan hava olayı nedeniyle dışarı çıkmak mümkün olmuyor. İşletmeler kapanıyor, insanlar sıcaklıktan yaşamlarını yitiriyor.
2024'TE ELEKTRİK ALTYAPILARI ÇÖKEBİLİR
Animasyon dünyasının en uzun soluklu serilerinden biri olan ve popüler kültürde derin izler bırakan "The Simpsons", bu yeni kehanetiyle 2023 yılının sonunda en çok tartışılan konular arasında yer aldı. Dizinin 2024 yılına dair öngörüsü, bilimsel olarak nadir gerçekleşen ve yıkıcı sonuçları olabilecek bir güneş fırtınasını merkeze alıyor. Uzmanlar, güneş fırtınalarının elektrik altyapıları üzerinde yaratabileceği tahribatın ciddiyetine dikkat çekiyorlar. Bu tür bir doğa olayının modern toplumun teknoloji bağımlılığı göz önünde bulundurulduğunda ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceği, dizinin bu kehanetiyle bir kez daha popüler tartışma konuları arasına giriyor.