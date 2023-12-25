Evde peynir nasıl yapılır? İşte peynir yapmanın püf noktaları...

MAYALI PEYNİR TARİFİ

MALZEMELER:

6 kilogram süt

1,5 çay kaşığı peynir mayası

2 yemek kaşığı kaya tuzu

MAYALI PEYNİR NASIL YAPILIR?

Sütü derin bir tencerede kısık ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra ocak alıp sıcaklığı 36-37 dereceye gelene kadar bekletin. İstenen ısıya ulaşınca peynir mayası ilave edin ve tahta kaşık yardımıyla karıştırın ve tencerenin kapağını kapatıp temiz bir bezle sarın.

Mayalanma işlemi için oda sıcaklığında 1,5 saat bekletin. Daha sonra süt, koyu bir kıvam aldıysa mayalanmış demektir. Kıvam testini yaptıkan sonra bıçağın ucuyla hafif çizikler atıp 1 saat bekletin. Peynirleri bir tülbente alın ve fazla suyunun süzülmesi için birkaç saat bekletin. Suyunu süzdükten sonra peyniri hafifçe yoğurun ve ağır kapların arasına yeleştirip birkaç saat daha bekletin.

Derin bir kaba tuzlu suyu ekleyin ve peynirleri büyük parçalara bölüp tuzlu suya ekleyin. Kapağını kapatıp buzdolabında 3 saat bekletin. Daha sonra tuzlu sudan çıkarıp servis edebilirsiniz.