Gazzeli çocuklar çığlıklarını resmetti

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla İstanbul'da "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi" açıldı. Taksim Meydanı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla açılan sergide Gazzeli çocukların resimleri sergileniyor.

Sergi, Gazze'de savaşa tanık olan çocukların duygularını, yaşadıkları travmalarını, acılarını, sanat aracılığıyla aktararak, uluslararası toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Emine Erdoğan sergiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu zulmün son bulması için dünyayı harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi. Serginin 29 Ocak'a kadar açık kalacağı belirtildi