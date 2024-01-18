Ateş Kuşları 39. bölüm izle | ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATEŞ KUŞLARI 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Her şeylerini kaybeden Ateş Kuşları için hayatlarında yeni bir dönem başlamıştır. Artık başlarını sokacak bir evleri dahi yoktur. Yaşadıklarıyla daha da sarsılan Gülayşe bir kere daha ayağa kalkabilecek midir? Gülayşe'ye destek olmaya çalışan Barbaros ise uzun zamandır kaçtığı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.