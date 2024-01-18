Ateş Kuşları 39. bölüm izle | ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 19 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de 39. bölümüyle ekrana gelecek. Peki 39. bölümde neler olacak?
Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 19 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de 39. bölümüyle ekrana gelecek. Peki 39. bölümde neler olacak?
39.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hacer hayatla ölüm arasında mücadele ederken, Ateş Kuşları kendilerini bekleyen sürpriz gelişmelerden habersizdir. Geç de olsa Ateş Kuşları'nın yaşadığı zorlukları öğrenen Ali ve Mercan ipleri eline alacaktır. Çatal'ın şüpheli durumu, Barbaros'u düşündürürken, gözler Sultan'a dönecektir. Sultan korkuyla saklanırken, Kara'nın yaptığı hata Ateş Kuşları'nı bir kez daha köşeye sıkıştıracaktır.
ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ 39. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
ATEŞ KUŞLARI 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Her şeylerini kaybeden Ateş Kuşları için hayatlarında yeni bir dönem başlamıştır. Artık başlarını sokacak bir evleri dahi yoktur. Yaşadıklarıyla daha da sarsılan Gülayşe bir kere daha ayağa kalkabilecek midir? Gülayşe'ye destek olmaya çalışan Barbaros ise uzun zamandır kaçtığı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.
Öte yandan tüm bu olanları, hayatlarının en mutlu günlerini yaşayan Ali ve Mercan'dan nasıl saklayacaklardır? Hayata yeniden tutunmak için adım attıkları yerde, onları hangi büyük sınavlar beklemektedir?
Ateş Kuşları her cuma akşamı yeni bölümleriyle Atv'de!