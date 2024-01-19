Kardeşlerim 113.bölüm izle | ATV Kardeşlerim TEK PARÇA FULL HD İZLE

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği, her bölümü ilgiyle izlenen Atv dizisi Kardeşlerim, 20 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de 113. bölümüyle Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki Kardeşlerim'in 111. bölümünde neler olacak?
Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği, her bölümü ilgiyle izlenen Atv dizisi Kardeşlerim, 20 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de 113. bölümüyle Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki Kardeşlerim'in 111. bölümünde neler olacak?
113.BÖLÜMDE OLACAKLAR
"YÜKÜ KARDEŞ OLANIN BELİ BÜKÜLÜR AMA GÖNLÜ BÜKÜLMEZ!"
Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetmenin derin üzüntüsünü içindeyken, bir yandan da işsizlik ve geçim derdi sorunlarıyla boğuşmaya devam ederler.
KARDEŞLERİM'İN 113. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
Evde ve hayatında Akif'in yokluğunu hisseden Nebahat, Akif'le ilgili aldığı kararları yeniden gözden geçirmeye başlar. Annesinin zamansız ölümünden sonra ne yapacağını bilemeyen Oğulcan'ın toparlanmasına, Tolga yardımcı olur. Berk'in Gökhan'a yaptığı kayıtsız şartsız yardımlar, gün geçtikçe daha da artarken, Sado'nun karısı Gülten'in, Şevval'le birtakım işler çevirdiğinden şüphelenen Suzan, gerçekleri gün yüzüne çıkartmak için harekete geçer ancak, hiç beklemediği bir durumun içine çekilir.