Bebek biberonu nasıl temizlenir? İşte biberonları sterilize etmenin yolları...

CAM VE PLASTİK BİBERON TEMİZLİĞİ NEYLE YAPILIR, KAYNATILIR MI?



CAM BİBERON TEMİZLİĞİ:

Hemen Kullanımdan Önce Yıkayın: Yeni bir cam biberon aldıysanız veya daha önce kullanılan bir biberonu tekrar kullanacaksanız, öncelikle sıcak suyla iyice yıkayın.

Biberon Temizleme Fırçası Kullanın: Biberon temizleme fırçasını kullanarak biberonun içini ve dışını temizleyin. Özellikle emzik kısmını ve biberonun ağız kısmını temizlemek önemlidir.

Bulaşık Deterjanıyla Yıkayın: Sıcak suya biraz bulaşık deterjanı ekleyerek biberonun içini ve dışını iyice yıkayın. Fırça ile biberonun her köşesini temizlediğinizden emin olun.

Durulayın ve Kurulayın: Biberonu sıcak su altında iyice durulayın. Ardından temiz bir bez veya kağıt havlu ile kurulayın. Biberonun kurulandığından emin olun, çünkü nem bakteri üremesine neden olabilir.

PLASTİK BİBERON TEMİZLİĞİ:

Hemen Kullanımdan Önce Yıkayın: Yeni bir plastik biberon aldıysanız veya daha önce kullanılan bir biberonu tekrar kullanacaksanız, öncelikle ılık suyla yıkayın.

Biberon Temizleme Fırçası Kullanın: Biberon temizleme fırçasıyla plastik biberonun içini ve dışını temizleyin. Emzik kısmını ve biberonun ağız kısmını özenle temizlediğinizden emin olun.

Bulaşık Deterjanıyla Yıkayın: Ilık suya az miktarda bulaşık deterjanı ekleyerek biberonun içini ve dışını iyice yıkayın. Fırça ile biberonun her tarafını temizlediğinizden emin olun.

Durulayın ve Kurulayın: Plastik biberonu ılık su altında durulayın. Ardından temiz bir bez veya kağıt havlu ile kurulayın. Biberonun tamamen kuru olduğundan emin olun.

Kaynatma Yöntemi:

Cam veya plastik biberonları düzenli olarak kaynatmak, ekstra hijyen sağlayabilir. Ancak, plastik biberonları sık sık kaynatmak plastik malzemenin zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, cam biberonları düzenli olarak kaynatmak daha uygundur.

Cam Biberonları Kaynatma: Cam biberonları kaynatmak için, biberonları ve parçalarını kaynar suda yaklaşık 5 dakika boyunca kaynatın. Ardından steril bir yüzeyde kurumalarını sağlayın.

Plastik Biberonları Kaynatma (Nadir Kullanım): Plastik biberonları sık sık kaynatmaktan kaçının. Plastik malzeme uzun süreli kaynatma işlemine dayanamayabilir. Nadir durumlarda, biberonları kaynar suya kısa süreliğine (1-2 dakika) sokarak dezenfekte edebilirsiniz.