Ben Bu Cihana Sığmazam 54. bölüm izle - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

54.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fabrikaları Müfit tarafından kapatılan Cezayir, bunun bizzat devlet tarafından mı yapıldığını, yoksa Müfit'in ona olan husumetinden mi kaynaklandığını merak etmektedir.

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Meseleyi araştırması için Atakan'la konuşur. Atakan Ankara'ya giderek üstleriyle toplantı yapar ve fabrikaların yeniden açılmasını sağlar. Ancak bir şartları vardır; Dayılar masası yeniden kurulacak ve Cezayir'le Gardaşov da o masada olacaklardır. Müfit masayı kurar ve göstermelik bir oylamayla liderliğine Sandıkçıoğlu'nu getirir.