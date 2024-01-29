Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm izle - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

Ben Bu Cihana Sığmazam 30 Ocak salı akşamı izleyicisiyle buluşacak. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam'in 55. bölümünde neler olacak? İşte detaylar...
Ben Bu Cihana Sığmazam 30 Ocak salı akşamı izleyicisiyle buluşacak. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam'in 55. bölümünde neler olacak? İşte detaylar...
55.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cezayir ve Atakan, Onbeşli'nin intikamını almak için Koslu'yla Tazıyev'in peşine düşerler. Atakan, Koslu'nun kaldığı binaya bir ekip gönderir fakat Koslu kaçmayı başararak Erman'dan yardım ister. Erman onu saklamayı kabul eder. Çünkü Cezayir'i hayatından tamamen çıkaracak bir planın peşindedir.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ 55. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN...
Öte yandan Atakan kendisine bağlı bir ekiple Erman'ın evine giderek Tazıyev'i Bosna Savaşı'ndaki suçları nedeniyle tutuklar. Amacı onu mahkemede yargılatmaktır. Cezayir bunu pek doğru bulmasa da kabul etmek zorunda kalır. O sırada Vedat, Erman'ın bile haberi olmadığı başka bir plan peşindedir; Leyla'yı uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle cezaevine yollayacaktır.