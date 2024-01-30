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Haberler Yaşam Damat dehşeti: 4 ölü

Damat dehşeti: 4 ölü

HABER MERKEZİ
Damat dehşeti: 4 ölü

GAZİANTEP'İN Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ı silahla vurarak öldürdü, kızını ve baldızını ağır yaraladı. Halil Çağlar olayın ardından kendi canına kıydı. Olay, Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak, Nimet Çağlar (21) ve baldızı Adile Oymak'a kurşun yağdırdı.

Kurşunların hedefi olan eşi Yüksel Çağlar, Ahmet ve Mehmet Oymak olay yerinde hayatını kaybetti, Nimet Çağlar ile Adile Oymak ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan Halil Çağlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde peşine takılan polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş etti. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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