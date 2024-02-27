Göçük altında kalan 4 maden işçisi kurtarıldı

ELAZIĞ'IN Palu ilçesindeki maden ocağında dün göçük meydana geldi 4 madenci altında kaldı. İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde göçük meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan maden işçilerinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yürütülen arama kurtarma faaliyetleri sonucu ilk etapta 3 işçi sağ olarak çıkarıldı. Çalışmaların devamımda 1 işçi daha kurtarıldı. Yapılan açıklamada, işçilerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.