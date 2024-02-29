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Haberler Yaşam Robotik köpek evlerde fabrikalarda çalışacak

Robotik köpek evlerde fabrikalarda çalışacak

TİMUR SIRT
Robotik köpek evlerde fabrikalarda çalışacak

SON dönemde yapay zeka kullanan robotik uygulamalar fabrikalarada ve evlerde insanlara yardımcı olacak. Xiaomi, Mobil Dünya Kongresi'nde dört ayaklı robotu CyberDog 2'yi tanıttı. Görme, dokunma ve işitme için 19 sensör içeren bir füzyon algılama ve karar verme sistemine sahip olan bu robot, gerçek bir köpeğin hareketlerini, görünümünü ve etkileşimlerini taklit edecek şekilde tasarlanmış.

CyberDog 2, Xiaomi'nin öncü ruhunu ve robot teknolojisinin sınırlarını zorlama konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Teknolojisinin açık kaynak niteliği, özelleştirme ve programlama için hazırlanmış bir ekosistemin temelini oluşturuyor ve geliştiriciler için sınırsız yaratıcı olasılıkların önünü açıyor. Xiaomi, öncü teknolojik ürünlerin ötesinde, akıllı fabrikasını endüstriyel inovasyonun öncüsü olarak konumlandırarak üretimi yeniden tanımlamaya devam ediyor.

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