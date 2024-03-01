Dgpays girişimine 600 milyon dolar değerleme ile uluslararası yatırım

Türkiye finans teknolojisi girişimleri 2024 yılına hareketli şekilde başladı. Avrupa'nın sayılı yatırım fonları Türkiye'den finas teknolojisi girişimlerine güçlü şekilde yatırım yapıyor. Türkiye'nin lider fintek şirketlerinden Dgpays, ikinci yatırım turunu tamamlayarak Avrupa'dan önemli bir yatırım aldı.

BÜYÜK İŞ BİRLİĞİ YAPILDI

Avrupa'nın en büyük fintek fonlarından Truffle Capital ve dünyanın en büyük ödeme hizmetleri şirketinin stratejik yatırımları, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD'nin yeniden yatırımı ile Dgpays iki yıldan az sürede şirket değerini iki katından fazlasına çıkarıp 600 milyon doların üzerinde bir değere taşıdı. Büyük iş birliği; Dgpays kurucusu ve CEO'su Serkan Ömerbeyoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner'in katılımlarıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle kamuoyu ile paylaşıldı.

FİNANS TEKNOLOJİSİ GÜCÜ

2017 yılında kurulan Dgpays, bugün 600 kişiyi aşan BT / Ar-Ge ekipleri tarafından Türkiye'de geliştirilen ürün ve hizmetleri ile kısa sürede bölgenin en büyük teknoloji sağlayıcısı haline geldi. Ülkemizde finansal teknolojiler sektöründe çok güçlü bir konumda bulunan ve hem finans hem de finans dışı sektörlerden 50'yi aşkın kuruma teknoloji sağlayan Dgpays, 2022 yılında yurt dışında da faaliyetlerini başlattı ve kısa sürede uluslararası alanda önemli oyunculardan biri oldu. Şirket ilk yatırım turunu da 2021 yılının sonunda tamamlamıştı.

KÜRESEL OYUNCU OLMAK

Aldığı uluslararası yatırımla şirket değerini daha da yükselten Dgpays, yurt dışı operasyonlarını da büyüterek global arenada güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor. Yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dgpays CEO'su Serkan Ömerbeyoğlu, "Henüz çok genç bir şirket olarak Dgpays ile geçtiğimiz 7 yıl içinde hızla büyüyerek önde gelen bir teknoloji şirketi haline geldik. Son 2 yıl içinde yatırım değerlememizi katlayarak yabancı yatırımları ülkemize getirmeye ve şirketimizin değerini daha da yukarı taşımaya devam ediyoruz. Son olarak aldığımız yatırımlarla şirket değerimiz 600 milyon doların üzerine geldi. Türkiye ve yurt dışında güçlü büyümemizi sürdürerek fintek sektöründe küresel çapta kritik bir oyuncu olma hedefimizle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİZLER NİTELİKLİ İŞGÜCÜNE SAHİBİZ"

CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da Türkiye'nin büyüyen ekonomisine ve stratejik konumuna vurgu yaparak, "Ülkemizdeki erken aşama teknoloji yatırımlarında 2023 yılında toplam 325 işlem gerçekleşirken 33 yatırım turu ile fintek sektörü en çok işlem gerçekleşen dikeylerden biri oldu. Ülkemizin teknoloji ekosisteminin en önemli güç kaynağı yetenekli girişimcileri ve nitelikli çalışanlarıdır. Sektörün önemli oyuncularından biri olan Dgpays'in aldığı bu uluslararası yatırım, ülkemizin potansiyeline olan inancı ve ülkemize yönelik artan yatırımcı ilgisini de göstermektedir" şeklinde konuştu.

İKİNCİ BÜYÜK YATIRIMI YAPTI

DGPAYS'E ikinci yatırımını gerçekleştiren EBRD'nin Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ise konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye finansal teknolojiler sektöründe dünya çapında rekabet edebilecek güce sahip, inovatif şirketleri bulunan önemli bir ülke. Dgpays de bu sektördeki en büyük aktörlerden biri. Daha önce 2021'de yine yatırım yaptığımız Dgpays'e ve Türkiye ekonomisinin potansiyeline olan güvenimizle 2024 yılında Dgpays'e yeniden yatırım gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz."