LGS başvurusu nasıl yapılır? 2024 MEB LGS başvuru ekranı...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için başvurular bugün itibarıyla başladı. 2 Haziran'da yapılacak olan sınava katılacak olan adaylar başvurularının nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. Başvurular isteğe bağlı olup sınava katılmak isteyenler, başvurularını 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden yapacaktır. Peki MEB LGS başvuruları nereden nasıl yapılır? Başvuru için gereken belgeler neler? İşte LGS başvuru adımları...
2024 LGS BAŞVURULARINDA SON TARİH NE?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı yapılacak.
Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün yapılacaktır.
LGS BAŞVURU ŞARTLARI
1.Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları
2023-2024 öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2.Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları
Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönemi itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmak.
3.Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları
2023-2024 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
4.Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları
Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği/başkonsoloslukları aracılığıyla, 5/4/2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.
2. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvurusu halk eğitim merkezi müdürlükleri tarafından kontrol edilerek alınacaktır. Başvuru işlemleri ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili işlemler Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.
BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Başvurular;
a. Elektronik ortamdaki öğrenci bilgilerinde eksiklik, çelişki veya hata varsa,
b. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından onaylanmamışsa,
c. Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa geçersiz sayılacaktır.
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir