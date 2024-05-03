KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2024 ÖSYM KPSS BAŞVURU EKRANI...

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.



KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAV (BAŞVURU) ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLDU?

ÖSYM tarafından kılavuzun yayınlanması ile birlikte KPSS başvuru ücretleri belli olacak. 2023 yılında yapılan sınavlarda Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu ve Eğitim Bilimleri Oturumu (her bir oturum için) sınav ücreti 150 TL olarak belirlenmişti.