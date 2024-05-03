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Haberler Yaşam KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2024 ÖSYM KPSS BAŞVURU EKRANI...

KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2024 ÖSYM KPSS BAŞVURU EKRANI...

KPSS sınavına girecek olanlar başvurulara ilişkin detayları araştırıyor. KPSS Lisans başvuruları başladı mı? 2024 KPSS başvuruları nasıl olacak? soruları merak ediliyor. ÖSYM AİS sistemi üzerinden KPSS Lisans başvuruları alınacak. Peki KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvuru ücreti ne kadar? İşte 2024 ÖSYM KPSS Lisans başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ
KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2024 ÖSYM KPSS BAŞVURU EKRANI...

KPSS başvurularının tarihi ve başvuru aşamaları araştırılıyor. 2024 ÖSYM KPSS başvuru tarihi belli oldu mu? Başvurular nereden nasıl yapılacak? Kimler başvuruda bulunabilir? KPSS Lisans ne zaman? soruları merak ediliyor. İşte 2024 KPSS Lisans sınavına dair merak edilenler...

KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2024 ÖSYM KPSS BAŞVURU EKRANI...

2024 KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2024 ÖSYM KPSS BAŞVURU EKRANI...

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAV (BAŞVURU) ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLDU?
ÖSYM tarafından kılavuzun yayınlanması ile birlikte KPSS başvuru ücretleri belli olacak. 2023 yılında yapılan sınavlarda Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu ve Eğitim Bilimleri Oturumu (her bir oturum için) sınav ücreti 150 TL olarak belirlenmişti.

KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2024 ÖSYM KPSS BAŞVURU EKRANI...

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar yukarıda belirtilen başvuru tarihlerine göre ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak başvuru yapabilirler. Adaylar başvuru sürecinde sınava katılmak istedikleri il vb. seçenekleri belirleyebilecek. Girilecek oturum belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılarak KPSS başvurusu tamamlanacak.

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