LGS SINAV GİRİŞ YERİ ÖĞRENME EKRANI | MEB LGS GİRİŞ YERİ SORGULAMA

2024 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek.



Merkezi Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

LGS sonuçları ise 28 Haziran tarihinde açıklanacak.