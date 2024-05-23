ÖSYM 2024 YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? YKS'ye nerede gireceğim? soruları en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. YKS günü sınav giriş belgesi yanında olmayanlar sınavların düzenleneceği okullara alınmayacak.Peki YKS İşte 2024 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
2024 ÖSYM YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI ?
YKS oturumları bu yıl 8-9 Haziran tarihinde düzenlenecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav giriş belgelerini erişime açtı.
YKS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabiliyor.
Adaylar alternatif olarak "e-Devlet giriş yap" seçeneğiyle birlikte sisteme giriş yapabilirler. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan menü aracılığıyla " Başvurularım" kısmından sınav giriş belgesi görüntülenebilir
SINAV ÜCRETİNİ YATIRMAYAN ADAYLARA BELGE DÜZENLENMEYECEK
Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.
AYT- TYT VE YDT SINAV TARİHLERİ
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 8 Haziran 2024 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 9 Haziran 2024 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): : 9 Haziran 2024 (Pazar), 15.45, 120 dakika