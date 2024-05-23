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Haberler Yaşam ÖSYM 2024 YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı

ÖSYM 2024 YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'na katılacak olan binlerce öğrenci sınav giriş yerlerini araştırıyor. ÖSYM YKS sınav giriş belgesini erişime açtı. Peki YKS sınav giriş yerleri nereden nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM YKS sınav giriş yeri öğrenme ekranı...

HABER MERKEZİ
ÖSYM 2024 YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? YKS'ye nerede gireceğim? soruları en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. YKS günü sınav giriş belgesi yanında olmayanlar sınavların düzenleneceği okullara alınmayacak.Peki YKS İşte 2024 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

ÖSYM 2024 YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı

2024 ÖSYM YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI ?
YKS oturumları bu yıl 8-9 Haziran tarihinde düzenlenecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav giriş belgelerini erişime açtı.

YKS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabiliyor.

Adaylar alternatif olarak "e-Devlet giriş yap" seçeneğiyle birlikte sisteme giriş yapabilirler. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan menü aracılığıyla " Başvurularım" kısmından sınav giriş belgesi görüntülenebilir

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM 2024 YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı

SINAV ÜCRETİNİ YATIRMAYAN ADAYLARA BELGE DÜZENLENMEYECEK
Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

ÖSYM 2024 YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı

AYT- TYT VE YDT SINAV TARİHLERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 8 Haziran 2024 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 9 Haziran 2024 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): : 9 Haziran 2024 (Pazar), 15.45, 120 dakika

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