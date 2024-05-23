ÖSYM 2024 YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı

SINAV ÜCRETİNİ YATIRMAYAN ADAYLARA BELGE DÜZENLENMEYECEK

Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.