Firari anne ve oğlu için kırmızı bülten

stanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki orman yolunda 1 Mart Cuma gecesi yaşanan kaza ve sonrasında ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki T.C.'nin annesi yazar Eylem Koç tarafından önce Mısır'a ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Firari anne ve oğlu hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Zanlıların, hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla iadeleri istenmişti.