  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Köpeklerin saldırdığı kadın ölümden döndü

Köpeklerin saldırdığı kadın ölümden döndü

HABER MERKEZİ
Köpeklerin saldırdığı kadın ölümden döndü
ERZURUM'UN Oltu ilçesinde Karayolları Mahallesi Esenevler bölgesinde geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana gelen olayda, annesine gitmek için yola çıkan Hülya Altunok (53), 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kendi imkanlarıyla köpeklerden kurtulmaya çalışan Altunok, dengesini kaybederek sokak arasındaki 12 basamaklı merdivenden yuvarlandı. Yaralanan Altunok'u köpeklerin saldırısından çevredekiler kurtardı. Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hülya Altunok'un sağ kolu ile burnunun kırıldığı belirlendi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA