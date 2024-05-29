Köpeklerin saldırdığı kadın ölümden döndü

ERZURUM'UN Oltu ilçesinde Karayolları Mahallesi Esenevler bölgesinde geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana gelen olayda, annesine gitmek için yola çıkan Hülya Altunok (53), 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kendi imkanlarıyla köpeklerden kurtulmaya çalışan Altunok, dengesini kaybederek sokak arasındaki 12 basamaklı merdivenden yuvarlandı. Yaralanan Altunok'u köpeklerin saldırısından çevredekiler kurtardı. Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hülya Altunok'un sağ kolu ile burnunun kırıldığı belirlendi.