DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM DGS sınav giriş belgesi alma ekranı...

2024 DGS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. ÖSYM DGS sınav giriş yerlerini duyurdu mu? DGS ne zaman yapılacak? DGS giriş yerleri açıklandı mı? soruları merak ediliyor. İşte 2024 ÖSYM DGS sınavına dair detaylar...

2024 DGS NE ZAMAN?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran Pazar günü yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamlandıktan sonra, DGS sınav giriş belgelerini erişime açacak.

DGS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğraf yer alacak.