Türkiye sıcaktan kavruluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsimlik sıcaklık analiz raporunu yayımladı. Buna göre mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 2024 yılı ilkbahar mevsiminde ortalama sıcaklıklar Kale/ Demre'de mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, yurdun diğer yerlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. 1991-2020 normalleri ilkbahar mevsiminde en düşük sıcaklık 22,3 derece ile Özalp'te, en yüksek sıcaklık 39,6 derece ile Ceylanpınar'da tespit edildi. 2024 ilkbahar mevsimi ortalama sıcaklığı 14,2 derece ile 1991-2020 ilkbahar mevsimi ortalama sıcaklığı olan 12,4 derecenin 1,8 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 Nisan ayı, son 53 yılın en sıcak nisan ayı odu. 2024 ilkbahar mevsimi ortalama maksimum sıcaklıkları 28,6 dereceyle, 1991- 2020 maksimum sıcaklık normalleri olan 25,9 derecenin 2,7 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı ilkbahar mevsimi ortalama minimum sıcaklıları 3,4 dereceyle, 1991- 2020 minimum sıcaklık normalleri olan 1,2 derecenin 2,2 derece üzerinde gerçekleşti. Bu verilerle 2024 yılı ilkbahar mevsimi son 53 yılın en sıcak 2'nci ilkbahar mevsimi olarak kayıtlara geçti.

KAPLAN SİNEĞİ TEHDİDİ

Avrupa'yı yeni bir salgına karşı alarma geçiren ve ateşli hastalıklara sebep olan "Asya kaplan sivrisineği" hızla yayılmaya başlarken, yaz sezonunun açılmasıyla akıllara 'Türkiye için de tehdit olabilir mi?' sorusu geldi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Mine Işık Arıgün, artan turist popülasyonu sebebiyle, bu sivrisinek türünün yol açabileceği viral enfeksiyonların Türkiye'ye de yayılma ihtimali olabileceğini söyledi. Türkiye'nin özellikle Avrupa bölgesinden çok sayıda turist aldığına dikkat çeken Angün "Bu sivrisinekler, dang humması, zika virüsü, sıtma gibi viral enfeksiyonların bulaşmasına yol açıyor" dedi.