Diyanet’in hac organizasyonuna birincilik ödülü

Diyanet Hac organizasyonu, bu yıl da ödüle layık görüldü. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın bu yıl 2'ncisini düzenlediği 'Lebbeytüm Ödül Töreni' Mekke'de gerçekleştirildi. Bakanlık yerleşkesinde yapılan törende, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 100'ü aşkın ülke arasından "En Disiplinli Hac Organizasyonu" kategorisinde birincilik ödülünü Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığına verdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da törene katıldı. Başkan Ali Erbaş ödülü, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er Rabia'nın elinden aldı.

2 YILDA 3 ÖDÜL BİRDEN

Geçtiğimiz yıl da aynı törende Diyanet İşleri Başkanlığına "Hacılarına En Fazla Hizmet Çeşitliliği Sunan Hac Organizasyonu" kategorisinde birincilik ödülü verilmişti. Ayrıca 8-11 Ocak 2024'te Cidde'de düzenlenen hac fuarında, İslam ülkeleri hac organizasyonlarının 2024 yılı haccına hazırlık, fuara katılım ve etkili hizmet sunumu yönleriyle yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye "En etkin ülke" kategorisinde birincilik ödülü almıştı. Törende Başkan Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz eşlik etti.

'MİLLETİMİZ 747 BİN 52 HİSSE KURBANINI BİZE EMANET ETTİ'

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban rakamlarında Diyanet tarihinin en yüksek rakamına ulaştıklarını belirterek, bağışlanan 747 bin 52 kurban hissesinin, 1 milyon 50 bini Filistinliler olmak üzere toplam 34 milyon 737 bin 918 kişiye ulaştırdıklarını söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban organizasyonuna öncülük eden Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerine ve hayırseverlere teşekkür etti.

İYİLİK HAREKETİ

ERBAŞ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Milletimiz bu yıl 747 bin 52 hisse kurbanını bize emanet etti. Yurt içinde 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise 78 ülke 348 bölgede milletimizin emaneti olan 747 bin 52 hisse kurbanı 34 milyon 737 bin 918 kardeşimize ulaştırdık. Ayrıca milletimiz tarafından Filistinli kardeşlerimize bağışlanan kurbanları 1 milyon 50 bin Filistinli kardeşimize ulaştırıyoruz. Bu büyük iyilik hareketine öncülük eden Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ederim."