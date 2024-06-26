Sağlık Bakanlığı’ndan sıcak hava uyarısı

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşları uyarmakta: Bol su tüketilmesi, bol, hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne göre, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklık ve nem artışıyla vücut ısısının da yükseldiği belirtildi. Aşırı sıcakların etkisiyle vücutta su ve mineral kaybı yaşanabileceği, bu durumun bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi. Özellikle 65 yaş ve üzerindekiler, küçük çocuklar, bakıma muhtaç bireyler, engelliler, hamileler, açık alanda çalışanlar, ağır işlerde çalışanlar, sporcular, kronik sağlık sorunları olanlar ve ilaç kullananlar aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebiliyor.

SU TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Sağlığı korumak için bol, hafif ve açık renkli giysiler giyilmesi, gün içinde serinlemek için ılık duş alınması tavsiye ediliyor. Ayrıca, su tüketiminin artırılması ve susamadan su içilmesinin önemine dikkat çekiliyor. Beslenme şeklinin de sıcaklardan korunmada kritik bir rol oynadığı belirtilerek, ağır yemeklerden kaçınılması, lifli ve hafif besinlerin tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Son olarak, yaz aylarında besin zehirlenmelerine karşı dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiği, hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor.