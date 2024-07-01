KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2024 ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi...

KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 KPSS sınavı ne zaman? KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? soruları memur adayları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte 2024 KPSS sınavına dair merak edilenler...

2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

2024 KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2024 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.