Mihri Özkan Birleşmiş Milletler İklim Paneli’nde

SELÇUK Yaşar Ödülü sahibi Kaliforniya Üniversitesi Riverside Kampüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mihri Özkan, 1-3 Temmuz 2024 tarihlerinde karbon yakalama, depolama ve kullanım konularında uzmanların bir araya geldiği Birleşmiş Milletler İklim Paneli'nde Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil etti. Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen toplantıda, Prof. Dr. Özkan, karbon yakalama teknolojileri için stratejiler önerdi. Özkan, BM'nin Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından düzenlenen toplantının, dünya çapındaki uzmanların iş birliği yapmasına ve karbon nötr bir gelecek için Doğrudan Hava Yakalama (DAC) teknolojilerinin potansiyel dağıtımını değerlendirmesine imkan tanıyacağını söyledi.