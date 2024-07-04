ÖSYM açıkladı: KPSS sınav yerleri belli oldu | 2024 KPSS sınav yeri ve giriş belgesi sayfası

2024 KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin son dakika duyurusuyla birlikte erişime açıldı. KPSS lisans sınavı, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile Alan Bilgisi Testi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarını kapsıyor. Peki KPSS lisans sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte detaylar...

14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adayların sınav salonları belirlendi. Adaylar, sınava giriş belgelerini 04 Temmuz 2024 tarihi saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

Konuyla ilgili ÖSYM'den gelen açıklama şu şekilde:

"14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir."

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