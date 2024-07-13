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Haberler Yaşam 5 günde bin 564 silah ele geçirildi, bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı

5 günde bin 564 silah ele geçirildi, bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde silah kaçaklarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara karşı yapılan “Mercek-21” operasyonlarında bin 564 silah ele geçirildiğini, bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

İHA
5 günde bin 564 silah ele geçirildi, bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, Konya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Samsun, Tekirdağ, Balıkesir, Sakarya, Aydın, Kocaeli, Muğla, Malatya, Aksaray, Kastamonu, Kayseri, Eskişehir, Düzce, Elazığ, Adıyaman, Denizli, Giresun, Hatay, Van, Mardin, Batman, Çorum, Ordu, Şırnak, Tokat, Zonguldak, Amasya, Kırıkkale, Manisa, Uşak, Karaman, Kilis, Kütahya, Osmaniye, Sinop, Afyonkarahisar, Erzurum, Kırklareli, Niğde, Rize, Siirt, Artvin, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Edirne, Karabük, Kırşehir, Sivas, Trabzon, Yalova, Ardahan, Hakkâri, Isparta, Muş, Nevşehir, Yozgat, Ağrı, Çanakkale ve Kars olmak üzere 75 ilde silah kaçakçılığına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "Mercek-21" operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu bin 33 ruhsatsız tabanca, 124 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek, 315 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 564 silah ele geçirildi. Bin 819 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı. En çok silah ele geçirilen ve şüpheli yakalan 5 şehir ise şu şekilde; "İstanbul'da 190 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi. 245 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 73 tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi. 91 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 63 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi. 102 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de 44 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 69 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te 43 tabanca, 9 av tüfeği ele geçirildi. 49 şüpheli gözaltına alındı."

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