‘Deve bayıltan’ Ege’yi yakıyor

Tüm dünyada etkisini göstermeye başlayan iklim krizi Türkiye'yi de olumsuz etkiliyor. 2024 yazına ise bugüne kadar görülmemiş aşırı sıcaklar damgasını vuruyor. Türkiye genelinde sıcaklıklar rekor üstüne rekor kırarken, Ege'nin birçok kentinde ise bugüne kadar görülmemiş ekstrem hava koşulları yaşanıyor.

SOKAKLAR BOMBOŞ KALDI

Aydın, Manisa ve Denizli gibi kentlerimiz 'deve bayıltan' çöl sıcaklarıyla adeta kavrulurken, bugüne kadar nispeten serinlikleri ile bilinen Afyon, Uşak ve Kütahya gibi illerimiz de artık ne yazık ki eskiyi aratıyor. İzmirlilerin buluşma noktalarından olan Alsancak Kordon Boyu ve Konak Meydanı son günlerde boş kaldı. Vatandaşlar, ağaçların altına ve bulabildikleri gölgelere sığındı. Aydın'da termometreler 43, Manisa'da 42, Muğla'da 41, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir'de 40 dereceyi gösterdi. Manisa, Aydın ve Çanakkale'de sıcak hava nedeniyle vatandaşlar dışarıya çıkmayınca kent meydanları, çocuk parkları, cadde ve sokaklar boş kaldı.

SICAK ÇARPMASINA DİKKAT

Sahil kesimlerinde plajlar serinlemek isteyenlerle doldu taştı. Bodrum, Marmaris, Kuşdası, Çeşme gibi dünyaca ünlü merkezlerde turistler, serinlemek için plajlara akın etti. Dr. Mehmet Türeli, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Türeli, "Aşırı sıcağa maruz kalma sonucu beden ısısını ayarlayan mekanizmalar bozulabilir. Bu hayati tehlikesi olan bir durumdur. İlerlemiş sıcak çarpması çok tehlikelidir. Tedavi edilse bile hastaların ortalama yüzde 20'sinde yaşamsal sorunlar doğabilir. İyileşenlerin ise sinir sisteminde bazı kalıcı hasarlar oluşabilir, denge ve koordinasyonlarının normale dönmesi ise uzun süre alabilir" dedi.