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Haberler Yaşam

Hac kayıt ve ön kayıt işlemleri nasıl yapılır? İşte kayıt ekranı

Hac ibadetini yerine getirmek isteyenler ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini araştırıyor. Gelecek yılın ön kayıt işlemleri bugün e-Devlet üzerinden başladı. Peki hac ön kayıt işlemleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Hac kayıt ve ön kayıt işlemleri nasıl yapılır? İşte kayıt ekranı

Hacı adayları, 16 Eylül'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak, e-Devlet üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli şekilde yapabilecek.

Bu yıl, 2024 hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları, önceki yıllardan farklı olarak Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek.

Vatandaşlar, kayıt yenileme işlemlerini hac ön kayıt ücreti ödemeden 16 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapacak.

HAC BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olanların, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.

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