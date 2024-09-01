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KPSS önlisans soru ve cevapları yayınlandı | ÖSYM KPSS soru ve cevap ekranı...

ÖSYM tarafından bugün düzenlenen KPSS önlisans sınavının bitmesinin ardından soru ve cevapları erişime açıldı. Memur adayları 2024 KPSS önlisans soru ve cevaloarına osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

AA
KPSS önlisans soru ve cevapları yayınlandı | ÖSYM KPSS soru ve cevap ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların erişimine açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen 2024-KPSS ön lisans oturumunun temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Eylül saat 23.59'a kadar erişebilecek.

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