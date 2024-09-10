DGS sonuçları açıklandı! 2024 ÖSYM DGS sonuç ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da uygulanan 2024-DGS değerlendirme işlemleri tamamlandı.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı duyuruya göre sonuçlar açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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2024 ÖSYM DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

2024 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek