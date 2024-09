Koruyucu aile uygulamaları dünyaya anlatılacak

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında düzenlenecek üst düzey yan etkinlikle anlatılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu sene New York'ta 22 Eylül'de başlayacak BM 79'uncu Genel Kurulu kapsamında, tarihinde 2. kez bir yan etkinliğe ev sahipliği yapacak. Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmeleri kapsamında Bakanlığın bu sene düzenleyeceği üst düzey yan etkinliğin teması, Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesi olacak. Etkinlikte, koruyucu aile konusunda küresel anlamda seferberlik çağrısı da yapılacak.