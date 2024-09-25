Kekik yağı ne işe yarar? Kekik yağı soğuk algınlığına iyi gelir mi?

KEKİK YAĞI NASIL KULLANILIR?

Kekik yağının birçok kullanım alanı mevcuttur. Çok sayıda kişi kekik yağı nasıl kullanılır diye merak etmektedir. Kekik yağı cilt sağlığı, saç sağlığı, insan sağlığı gibi pek çok sağlık alanında kullanılmaktadır. Örneğin diş eti enfeksiyonlarında bir miktar kekik yağını diş etlerine sürmek, diş eti rahatsızlıklarının engellenmesini sağlamaktadır.

KEKİK YAĞI AYAK KOKULARINI GİDERİYOR

Sindirim sistemi sorunlarında bir bardak suyun içine yaklaşık iç damla kadar kekik yağı ekleyerek tüketilmesi mümkündür. Ayak kokularını gidermek için banyo esnasında ayaklara uygulanabilir. Ancak tüm bitkisel ürünlerde olduğu gibi kekik yağını kullanmadan önce bir doktor onay alınması son derece önemlidir.

KEKİK YAĞI SU İLE İÇİLİR Mİ?

Kekik yağını içmek isteyenler su ile seyrelterek içebilirler. 1 bardak suyun içine 3-4 damla kekik yağı ekleyerek içmeniz uygundur.