Kekik yağı ne işe yarar? Kekik yağı soğuk algınlığına iyi gelir mi?

Kekik bitkisi kadar, kekik yağının da kullanımı çok yaygındır. Kekik yağ, güzel ve hoş kokulu olmasının yanında pek çok hastalığın tedavisinde destek olarak kullanılmaktadır. Kekik yağının faydalarıyla birlikte birtakım zararları da olabilmektedir. Kekik yağı kan sulandırıcı bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden doktor onayı almadan kullanımı tavsiye edilmemektedir.
KEKİK YAĞI FAYDALARI NELERDİR?
.Vücutta oluşan enfeksiyon ve iltihapların giderilmesinde önemli bir rol oynar.
.Kekik yağı doğal bir antioksidan olduğundan kanser hastalığı ile mücadele eder.
.Kemik ve eklem ağrılarına iyi gelir.
.Solunum yolu hastalıklarının giderilmesinde çok etkilidir.
.Kekik yağı doğal bir ağrı kesicidir. Vücutta ağrılı olan bölgelere kekik yağı ile masaj yapıldığında ağrıyı kesmektedir.
.Baş ağrılarına iyi gelir.
.Sindirim sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar.
.Doğal antibiyotik görevi görür.
.Boğaz ağrılarına çok iyi gelir.
.İdrar söktürücü özelliği bulunur.
.Tırnak mantarına karşı etkilidir.
.Bel ağrılarına iyi gelir.
.Ciltte oluşan sivilce, yara gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur.
.Sinüslerin ve bronşların açılmasında etkilidir.
KEKİK YAĞI NASIL KULLANILIR?
Kekik yağının birçok kullanım alanı mevcuttur. Çok sayıda kişi kekik yağı nasıl kullanılır diye merak etmektedir. Kekik yağı cilt sağlığı, saç sağlığı, insan sağlığı gibi pek çok sağlık alanında kullanılmaktadır. Örneğin diş eti enfeksiyonlarında bir miktar kekik yağını diş etlerine sürmek, diş eti rahatsızlıklarının engellenmesini sağlamaktadır.
KEKİK YAĞI AYAK KOKULARINI GİDERİYOR
Sindirim sistemi sorunlarında bir bardak suyun içine yaklaşık iç damla kadar kekik yağı ekleyerek tüketilmesi mümkündür. Ayak kokularını gidermek için banyo esnasında ayaklara uygulanabilir. Ancak tüm bitkisel ürünlerde olduğu gibi kekik yağını kullanmadan önce bir doktor onay alınması son derece önemlidir.
KEKİK YAĞI SU İLE İÇİLİR Mİ?
Kekik yağını içmek isteyenler su ile seyrelterek içebilirler. 1 bardak suyun içine 3-4 damla kekik yağı ekleyerek içmeniz uygundur.