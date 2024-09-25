Metin Arolat’ın hayatını kaybettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden şarkıcı Metin Arolat'ın görüntüleri ortaya çıktı.

Şarkısını ayakta söyleyen Arolat'ın dinlenmek üzere platforma oturmak istediği, ancak oturduğu gibi masanın üzerine devrildiği görülüyor.

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

METİN AROLAT KİMDİR?

Metin Arolat, 28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Anne tarafından Çerkez, baba tarafından İstanbullu olan Metin Arolat, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul'a taşınan Arolat, bir reklam ajansında yönetmen asistanı olarak çalışmaya başladı. Ardından Amerika'ya giden ve yarı zamanlı işlerde çalışan Arolat, University of Illinois'ta Reklamcılık eğitimi aldı. Türkiye'de döndükten sonra yönetmenlik yapan Metin Arolat, 1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yaptı. Metin Arolat hem reklamcılık hem yönetmenlik hem de albüm çalışmalarını sürdürdü. Kendi kliplerini ve o dönemde birçok sanatçının kliplerini yöneten Arolat'ın şimdiye kadar birçok albümü yayınlandı. Öte yandan Metin Arolat birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.