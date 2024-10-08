Detoks etkisi yapan bitkiler nedir? Detoks yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Detoks, vücudu toksinlerden arındırmayı veya kilo vermeyi amaçlayan uygulamadır. Vücudu temizlemek, ödemlerden arınmak için detoks yöntemi günümüzde sıkça tercih edilmektedir. Peki detoks yaparken nelere dikkat edilmelidir, detoks etkisi yapan bitkiler nelerdir? İşte tüm soruların cevapları...
DETOKSUN ANA KURALLARI NEDİR?
Ağır ve yağlı yemeklerden uzak durulmalıdır
Et ve et ürünlerinden uzak durulmalıdır
Detoks yaparak vücutttaki ödemlerden kurtulmak mümkündür, Ancak beden, zehirle dolduğu için kilo vermek zaman alabilmektedir.
Süt ve süt ürünleri ile asitli, işlnemiş ve hazmı zor gıdalardan, unlu mamüllerden uzak durmak gerekir.
Yeşil ile kırmızı meyve ve sebzelerin detoks etkisi daha fazladır.
Gün içerisinde ne kadar çok toksin üreten gıda tüketilirse bedendeki yağ hücreleri de o kadar artar. Yağ hücrelerinden biriken toksini öncellikle detoks yaparak arındırmak gerekir.
VÜCUTTA TOKSİN BİRİKİMİNİN OLDUĞUNU GÖSTEREN İŞARETLER
Şişkinlik
Kabızlık
Hazımsızlık
Enerji düşüklüğü
Bilinç bulanıklığı
Depresyon
Kilo almak
Enfeksiyonlar
Alerjiler
Kronik ağrılar
Sindirim sorunları
Baş ağrıları
DETOKS YAPARKEN ASLA BUNLARI YEMEYİN
İşlenmiş şeker
Asitli içecek
Et
Süt ve süt ürünleri
Kızartılmış yemekler
İşlnemiş karbonhidratlar (makarna,beyaz ekmek vs.)
DETOKS ETKİSİ YAPAN İŞTE O BİTKİLER...
Marul
Hardal yaprağı
Maydanoz
Ispanak
Şalgam yaprağı
Roka
Pancar ve yaprağı
Lahana
Karalahana
Karahindiba yaprağı