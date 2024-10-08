Detoks etkisi yapan bitkiler nedir? Detoks yaparken nelere dikkat edilmelidir?

DETOKSUN ANA KURALLARI NEDİR?

Ağır ve yağlı yemeklerden uzak durulmalıdır



Et ve et ürünlerinden uzak durulmalıdır



Detoks yaparak vücutttaki ödemlerden kurtulmak mümkündür, Ancak beden, zehirle dolduğu için kilo vermek zaman alabilmektedir.

Süt ve süt ürünleri ile asitli, işlnemiş ve hazmı zor gıdalardan, unlu mamüllerden uzak durmak gerekir.

Yeşil ile kırmızı meyve ve sebzelerin detoks etkisi daha fazladır.

Gün içerisinde ne kadar çok toksin üreten gıda tüketilirse bedendeki yağ hücreleri de o kadar artar. Yağ hücrelerinden biriken toksini öncellikle detoks yaparak arındırmak gerekir.

