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Detoks etkisi yapan bitkiler nedir? Detoks yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Bedenimizi ve zihnimizi rahatlatacak birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden birisi de beslenme konusunda disiplinli bir yaşam biçimi oluşturmaktır. Bu disiplinli yaşam biçiminde ise organları yoran değil dinlendiren çözümler bulmak en doğru yöntemlerden biri olacaktır. Bu için doğru besinleri doğru vakitte tüketmek gerekir.

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Detoks etkisi yapan bitkiler nedir? Detoks yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Detoks, vücudu toksinlerden arındırmayı veya kilo vermeyi amaçlayan uygulamadır. Vücudu temizlemek, ödemlerden arınmak için detoks yöntemi günümüzde sıkça tercih edilmektedir. Peki detoks yaparken nelere dikkat edilmelidir, detoks etkisi yapan bitkiler nelerdir? İşte tüm soruların cevapları...

Detoks etkisi yapan bitkiler nedir? Detoks yaparken nelere dikkat edilmelidir?

DETOKSUN ANA KURALLARI NEDİR?

Ağır ve yağlı yemeklerden uzak durulmalıdır

Et ve et ürünlerinden uzak durulmalıdır

Detoks yaparak vücutttaki ödemlerden kurtulmak mümkündür, Ancak beden, zehirle dolduğu için kilo vermek zaman alabilmektedir.

Süt ve süt ürünleri ile asitli, işlnemiş ve hazmı zor gıdalardan, unlu mamüllerden uzak durmak gerekir.

Yeşil ile kırmızı meyve ve sebzelerin detoks etkisi daha fazladır.

Gün içerisinde ne kadar çok toksin üreten gıda tüketilirse bedendeki yağ hücreleri de o kadar artar. Yağ hücrelerinden biriken toksini öncellikle detoks yaparak arındırmak gerekir.

Detoks etkisi yapan bitkiler nedir? Detoks yaparken nelere dikkat edilmelidir?

VÜCUTTA TOKSİN BİRİKİMİNİN OLDUĞUNU GÖSTEREN İŞARETLER

Şişkinlik

Kabızlık

Hazımsızlık

Enerji düşüklüğü

Bilinç bulanıklığı

Depresyon

Kilo almak

Enfeksiyonlar

Alerjiler

Kronik ağrılar

Sindirim sorunları

Baş ağrıları

Detoks etkisi yapan bitkiler nedir? Detoks yaparken nelere dikkat edilmelidir?

DETOKS YAPARKEN ASLA BUNLARI YEMEYİN

İşlenmiş şeker

Asitli içecek

Et

Süt ve süt ürünleri

Kızartılmış yemekler

İşlnemiş karbonhidratlar (makarna,beyaz ekmek vs.)

Detoks etkisi yapan bitkiler nedir? Detoks yaparken nelere dikkat edilmelidir?

DETOKS ETKİSİ YAPAN İŞTE O BİTKİLER...

Marul

Hardal yaprağı

Maydanoz

Ispanak

Şalgam yaprağı

Roka

Pancar ve yaprağı

Lahana

Karalahana

Karahindiba yaprağı

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