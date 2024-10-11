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Bartın'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberleri... AFAD verilerine göre; Bartın'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

HABER MERKEZİ
Bartın’da 4,8 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ili açıklarında 4,8 büyüklüğünde büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.16'da gerçekleşen sarsıntının 9,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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