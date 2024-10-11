Bartın’da 4,8 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ili açıklarında 4,8 büyüklüğünde büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.16'da gerçekleşen sarsıntının 9,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
#DEPREM Büyüklük:4.8 (Mw) Yer:Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın) Tarih:2024-10-11 Saat:10:16:41 TSİ Enlem:42.53472 N Boylam:31.38972 E Derinlik:9.33 km Detay:https://t.co/FDWipbnLxa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 11, 2024