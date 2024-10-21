Hemşirenin konuşmaları vicdansızlığın boyutunu gözler önüne serdi: Siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden Bebek çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın doktor gibi nöbete bıraktığı hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın telefon konuşmaları ortaya çıktı. Taşçı, Hüseyin Günerhan ile yaptığı telefon konuşmasında, "Kanka aile para ödemiyor. Anladın mı? Hastaneye ödediği parayı direkt alıyorlar. Komisyon yok. Hoca 35 bin lira aldı. Çocuk kaç gün bedavaya yattı. Çocuk öldü. Bizimkiler çocuğun cenazesini vermedi. Bizimkilere 'Siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız' dedim, yalvardım" şeklinde konuşması soruşturma dosyasına delil olarak girdi.

Hastaların normal şekilde taburcu edilmesi durumunda hastanedeki hasta sayısının 5'i geçmeyeceğini anlatan Taşçı, "Sarılık olanları bile 20-25 gün yatırıyorum. Gerçekten çok yani. Fırat hoca var ya. Her şeyin kaynağı" dedi.